Динамо может покинуть лучший бомбардир

Состав Динамо в первой части сезона и во второй может значительно отличаться. Главный тренер команды Мирча Луческу дал добро сразу на трансфере нескольких лидеров команды.

Кстати, Миколенко подпишет 5-летний контракт с Эвертоном, – СМИ

Румын хочет дать шанс своим ведущим игрокам поиграть в Европе. Вслед за Виталием Николенко, уже почти одной ногой в Эвертоне, "бело-синих" могут покинуть еще три игрока основы – Виктор Цыганков, Беньямин Вербич и Карлос де Пена.

Из этого трио наиболее ощутимой будет потеря 24-летнего правого вингера Цыганкова. Виктор удачно дирижирует атакой столичного клуба. Его контракт с "Динамо" рассчитан до конца июня 2023 года. Что касается Вербича и де Пены, то их соглашения идут в конце декабря 2022-го.

Динамо готово к предложениям от других клубов. Агенты игроков уже тоже активно занялись поиском новых команд для своих клиентов.

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