Динамо может покинуть лучший бомбардир
Состав Динамо в первой части сезона и во второй может значительно отличаться. Главный тренер команды Мирча Луческу дал добро сразу на трансфере нескольких лидеров команды.
Кстати, Миколенко подпишет 5-летний контракт с Эвертоном, – СМИ
Румын хочет дать шанс своим ведущим игрокам поиграть в Европе. Вслед за Виталием Николенко, уже почти одной ногой в Эвертоне, "бело-синих" могут покинуть еще три игрока основы – Виктор Цыганков, Беньямин Вербич и Карлос де Пена.
Из этого трио наиболее ощутимой будет потеря 24-летнего правого вингера Цыганкова. Виктор удачно дирижирует атакой столичного клуба. Его контракт с "Динамо" рассчитан до конца июня 2023 года. Что касается Вербича и де Пены, то их соглашения идут в конце декабря 2022-го.
Динамо готово к предложениям от других клубов. Агенты игроков уже тоже активно занялись поиском новых команд для своих клиентов.
Как выступали лидеры в сезоне-2021/2022
- Цыганков отыграл в первой части сезона УПЛ 25 матчей, в которых наколотил 11 голов и сделал 4 ассиста.
- Относительно Вербича, Беньямин провел в бело-синей футболке 13 встреч, в которых забил 3 мяча и сделал две результативные передачи.
- Де Пена в этом сезоне 23 раза выходил на футбольное поле. За это время успел забить 2 гола и отдал 4 ассиста.