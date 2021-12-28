Простягнув руку допомоги клубу з Румунії

"Містер" займеться кадровою чисткою у команді. Мірчу Луческу готовий відправити в оренду 12 гравців. Список гравців, на яких не розраховує румун, він дав головному тренеру бухарестського Динамо Флавіусу Стойкану.

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Аутсайдер Румунії може обрати будь-кого з отриманого списку та взяти його в оренду. Саме так Луческу хоче допомогти команді з рідної Румунії вибратись із дна таблиці чемпіонату.

Динамо з Бухареста після 21 туру йде у зоні вильоту – 15 місце серед 16 клубів, маючи у своєму активі лише 12 очок.

Імена футболістів, яких готовий відпустити румунський спеціаліст, наразі не повідомляються. Користь від цих оренд будуть мати обидві сторони. Гравці отримають ігровий тонус, а Динамо з Бухареста зможе спробувати зберегти прописку у румунському дивізіоні.

Київське Динамо завершило першу частину сезону на другому місці, поступившись лише донецькому Шахтарю.

Хто ще може покинути Динамо