Портал поставил Владимиру 652,6 балла, это больше на сотню, чем у Мохаммеда Али, и почти на четыре сотни больше, чем у Майка Тайсона.

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Стоит отметить, что Виталий Кличко (301,6) также заслужил место в топ-10.

Рейтинг супертяжеловесов по версии BoxRec:

Владимир Кличко еще вернется?