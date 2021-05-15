Портал поставил Владимиру 652,6 балла, это больше на сотню, чем у Мохаммеда Али, и почти на четыре сотни больше, чем у Майка Тайсона.
Смотрите также Владимир Кличко снова намекнул на возвращение в бокс: ждать осталось недолго
Стоит отметить, что Виталий Кличко (301,6) также заслужил место в топ-10.
Рейтинг супертяжеловесов по версии BoxRec:
Владимир Кличко еще вернется?
- Владимир Кличко завершил карьеру боксера летом 2017 года. В апреле того же года украинец провел последний бой.
- В Лондоне Кличко проиграл Энтони Джошуа в бою за титулы WBA, WBO, IBF.
- В СМИ неоднократно появлялась информация, что Кличко предлагают солидный гонорар за возвращение. Владимир же отвечал, что его интересуют только рекорды.