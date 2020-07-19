"Днепр-1" в заключительном 32 туре чемпионата Украины на своем поле разгромил "Ворсклу". Победу днепровцам 19 июля принесли два гола Владислава Упряжи и точный удар Алексея Хобленко.

Днепр-1 – Ворскла 3:0

Голы: Супряга, 25, 40, Хобленко, 50

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Перед матчем капитан "Днепра-1" Сергей Кравченко получил от спортивного директора УПЛ Максима Степаненко Кубок Престижа – приз победителю второй шестерки. Об этом сообщает 24 канал.

Первый момент в матче на 15 минуте получили хозяева поля. Булеца подал в штрафную, после чего случился рикошет от Мельничука. Талантливый вратарь полтавчан Исенко вытащил мяч из-под перекладины.

Через 10 минут днепряне таки открыли счет в игре. Супряга получил пас в штрафной ход от Хобленко: Владислав обыграл защитника и покатил в дальний угол.

"Днепр-1", который владел преимуществом, на 40 минуте удвоил преимущество. Дубль оформил Супряга. Владислав замкнул прострел с левого фланга.

На 50 минуте увеличил счет Хобленко. Нападающий "Днепра-1" перехватил пас Кравчука поперек поля, ведь Якубу не успел к мячу: Алексей вошел в штрафную и переиграл Исенко.

Третий гол хозяев поля полностью успокоил игру. На протяжении второго тайма команды практически не беспокоили вратарей. Таким образом, уверенная победа "Днепра-1".

Теперь команду Дмитрия Михайленко ждут матчи плей-офф за Лигу Европы.

Днепр-1 – Ворскла видеообзор матча

Турнирная таблица УПЛ