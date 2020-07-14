Тренерский штаб полтавской "Ворсклы" решил, что два последних матча этого сезона команда доиграет молодежным составом.

Об этом заявил главный тренер команды Юрий Максимов в комментарии "Команда №1".

К слову ПФК "Львов" сыграет последние матчи сезона УПЛ в родном городе

Причина такого решения

Максимов заявил, что команда очень тяжело отходила после поражения в финале Кубка Украины. Сам матч против "Динамо" закончился вничью 1:1, а в серии пенальти победили игроки столичного клуба.

"Лучше бы проиграли в основное или в дополнительное время. Понятно, что по игре Динамо было сильнее, но когда дело дошло до футбольной лотереи ... Сначала я бы не поверил, что можно забить семь подряд пенальти и проиграть", – высказал свои впечатления Юрий Максимов.

Поэтому в команде решили предоставить досрочный отпуск почти всем основным игрокам. А в двух оставшихся матчах, сыграют футболисты молодежной команды.

"Мы отпустили в отпуск практически всех основных футболистов, чтобы посмотреть в деле перспективных ребят, которых в "Ворскле" хватает. Нужно понимать, на кого мы сможем рассчитывать в будущем, кого брать на сборы. Мы уже думаем о следующем сезоне", – рассказал Максимов.

"Ворскла" уже так делала

Стоит отметить, что тренерский штаб "Ворсклы" уже прибегал к такому шагу в этом сезоне. Когда команда готовилась к финалу Кубка Украины, то на матч против ПФК "Львов" отправились именно игроки молодежного состава. Средний возраст футболистов на поле составил 18,5 лет (вратарю Павлу Исенко всего 16 лет). Сама игра закончилась вничью 2:2.

"Ворскле" осталось сыграть два матча. В четверг, 16 июля, полтавчане на своем поле примут "Мариуполь", а после этого в воскресенье, 19 июля, отправятся в гости к "Днепр-1".

При этом команда имеет шанс побороться за место в плей-офф, победитель которого получит возможность выступить в квалификации Лиги Европы. "Ворскла" отстает от восьмого "Мариуполя" на пять очков за два тура до окончания. В случае победы в двух оставшихся матчах и поражений азовцев в этих играх, именно "Ворскла и займет восьмое место в турнирной таблице. Именно оно дает право сыграть в плей-офф, где соперником будет команда из верхней шестерки – "Александрия".