У голкипера полтавской "Ворсклы" Павла Исенко было предложение от донецкого клуба. Он остался в Полтаве, чтобы развиваться как футболист.

Исенко признался, что играл только в "Ворскле". Ему ранее поступало предложение перейти в "Шахтер", но юный голкипер отказался из-за перспектив, дома и семьи, цитирует ЗМІСТ.

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Предложение дончан

По словам Исенко, он серьезно готовился к этой игре, мотивация была сумасшедшая. В день голкипер тратит около четырех часов на тренировку.

Главное для вратаря – это заставить игрока ударить туда, куда ты хочешь, и не "валять дурака" на тренировках,

– сказал Исенко.

16-летний талант отметил, что спортивных и карьерных планов пока нет.

Добавим, что Исенко в кубковом матче против "Мариуполя" дебютировал за "Ворсклу", заменив Дмитрия Резника перед серией пенальти.

Павел сполна воспользовался шансом от Юрия Максимова. Юный голкипер отбил три удара в серии, что позволило его команде пробиться в финал, где полтавский клуб встретится с "Динамо".