Пеле и Марадона встретились на небе: трогательная карикатура, доводящая до слез

В четверг, 29 декабря, мир всколыхнуло печальное известие – умер легендарный Пеле. Сердце "Короля футбола" перестало биться в возрасте 82 лет.

К сожалению, в последние дни мир готовил к уходу футбольной легенды. Ведь Пеле долгие годы боролся с раком, ежедневно съедавшим бывшего футболиста изнутри.

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Невероятная карикатура

Футбольные звезды и другие влиятельные люди прощаются с легендой в своих соцсетях. Известные архитектурные сооружения подсвечиваются цветами Бразилии, за которую успешно на протяжении карьеры выступал Пеле.

Известный карикатурист Омар Момани стал автором нового шедевра. Талантливый художник показал встречу Пеле с Диего Марадоной на небе.

Напомним, что легенда сборной Аргентины Марадона умерла 25 ноября 2020 года.

Марадона тепло поздоровался с Пеле и обнял его. Момани запечатлел, что оба бывших футболиста продолжают следить за любимой игрой миллионов, но уже сидя на облаках.

Такая карикатура очень трогает сердце футбольных фанатов.

Карикатура двух легенд – Пеле и Диего Марадоны: смотрите видео

Рак выиграл борьбу за жизнь в Пеле