Печальное известие появилась 29 декабря. Свои последние дни Пеле провел в кругу родных в больничной палате госпиталя Альберто Эйнштейна в Сан-Паулу.
К теме Золотой гроб, родные уже в больнице: в Бразилии готовятся к смерти легендарного Пеле
Мир чтит память Пеле
Весь мир оплакиваю большую потерю футбольной легенды. Теперь Пеле воссоединился с Диего Марадоной на небе. Футбольные звезды и другие влиятельные люди со всего мира выражают соболезнования семье Пеле.
В Рио-де-Жанейро тоже почтили память бывшего нападающего. Статую Христа-Спасителя подсветили цветами национального флага Бразилии, за которую ярко выступал "Король футбола". Он до сих пор остается единственным в мире футболистом, трижды побеждавшим на чемпионате мира (в 1958, 1962 и 1970 годах).
Пеле / Фото с твиттера Relevo
Последние дни в жизни "Короля футбола"
- В течение долгих лет Пеле боролся с раком. Осенью 2021 года бывший нападающий перенес операцию по удалению опухоли в толстом кишечнике. Но хирургическое вмешательство не улучшило состояние здоровья футболиста.
- Бразилец принимал курсы химиотерапии, которые впоследствии перестали помогать. Это выяснилось во время последнего внепланового визита в больницу.
- К сожалению, рак продолжал прогрессировать, а Пеле становилось все хуже. Последние дни футболист провел в паллиативе в кругу родных. Врачи сообщили, что Пеле осталось жить недолго, он успел провести с семьей Рождество, которое стало для легенды последним.
- На родном стадионе Сантос еще раньше начал готовиться к смерти легенды. В центральном круге стадиона "Вила Бельмиро" установили большую палатку, в которой стоит золотой гроб, по бокам которой изображение бразильца.