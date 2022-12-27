По информации журналиста Фрэнка Халида, Пеле уже попрощался с семьей и близкими друзьями, которые уже приехали в больницу. К сожалению, последние дни легенды футбола проходят в больничной палате.

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Ранее уже сообщалось, что Пеле перевели на паллиативное лечение, где врачи пытаются облегчить его боли и муки перед смертью.

Между тем, на стадионе родного для Пеле клуба Сантос уже готовятся к уходу легенды в другой мир. В центральном круге футбольного поля "Вила Бельмиро" установили большую палатку, в которой стоит золотой гроб, по бокам которой имеется изображение Пеле.

Скоро Пеле встретится с Диего Марадоной, но, к сожалению, уже не в этом мире.

Также бразильский клуб обновит эмблему в честь Пеле. В январе 2023 года на верху лого Сантоса появится корона.

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