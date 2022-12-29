Рак победил "Короля футбола" в борьбе за его жизнь. В конце ноября Пеле внепланово попал. в больницу Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, куда регулярно ездил на курсы химиотерапии.

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Рак победил Пеле

Напомним, что Пеле в течение нескольких лет вел борьбу с раком. Осенью 2021 года бывший футболист перенес операцию по удалению опухоли в толстом кишечнике. Однако хирургическое вмешательство не улучшило состояние легенды.

Новый экстренный визит Пеле в больницу был связан с появлением отеков и сердечной недостаточностью. Кроме того, бразилец был очень беспокоен и у него диагностировали спутанность сознания.

Врачи не стали делать никаких прогнозов по состоянию здоровья Пеле. СМИ сообщали о критическом состоянии бразильца, но родные футболиста отрицали эту информацию, уверяя, что пресса преувеличивает слухи о здоровье его звездного родственника.

Долгая борьба за жизнь

К сожалению, слухи стали реальностью – лечение никак не помогает Пеле, а рак только продолжал прогрессировать. У бывшего нападающего сборной Бразилии начались серьезные проблемы с почками и сердцем.

Хотя была информация, что бразилец смотрел за Мундиалем в Катаре и даже поздравил сборную Аргентины с триумфом на ЧМ-2022. Он призвал болельщиков следить за матчами в Катаре, а не его здоровьем.

Пеле провел свое последнее Рождество в больничной палате. Медики заранее сообщили, что жить бразильцу осталось недолго. Поэтому последние дни жизни трехкратный чемпион мира провел в кругу самых родных.

Сантос, родной клуб Пеле, еще раньше начал готовиться к смерти легенды. В центральном круге стадиона "Вила Бельмиро" установили большую палатку, в которой стоит золотой гроб, по бокам которого есть изображение бразильца.

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