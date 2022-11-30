Чемпионат мира 2022 в Катаре набирает обороты. Но за нынешним турниром не может полноценно следить трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле.
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Легенду футбола снова госпитализировали в больницу Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу во вторник 29 ноября. В отличие от предыдущих обследований, на этот раз приезд не был запланирован.
Срочный визит Пеле связан с появлением отеков и сердечной недостаточностью. Кроме того, бразилец был очень беспокоен и у него диагностировали спутанность сознания.
Сейчас 82-летнему "Королю футбола" оказывают помощь. Врачи пока не дают никаких прогнозов.