Чемпионат мира 2022 в Катаре набирает обороты. Но за нынешним турниром не может полноценно следить трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле.

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Легенду футбола снова госпитализировали в больницу Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу во вторник 29 ноября. В отличие от предыдущих обследований, на этот раз приезд не был запланирован.

Срочный визит Пеле связан с появлением отеков и сердечной недостаточностью. Кроме того, бразилец был очень беспокоен и у него диагностировали спутанность сознания.

Сейчас 82-летнему "Королю футбола" оказывают помощь. Врачи пока не дают никаких прогнозов.

Напомним, Пеле в течение нескольких лет ведет борьбу с раком. В начале сентября 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстом кишечнике. Восстановление легендарного футболиста не идет гладко, поэтому он постоянно проходит дополнительные курсы химиотерапии и обследования.