Вспомнил мать арбитра: за что Пике получил удаление за пределами поля в матче Барселоны

Во вторник, 8 ноября, Барселона вырвала победу у Осасуни в 14-м туре Ла Лиги. Каталонцы смогли победить при этом получив два изъятия.

На 31-й минуте Роберт Левандовски неожиданно покинул свою команду в меньшинстве. Скамья запасных Барселоны бурно отреагировала на это изъятие польского нападающего, но и на забитый гол в раздевалку, который судья не засчитал.

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Причина красной карты

Больше всего протестовал Жерар Пике, который еще в прошлом матче объявил об окончании карьеры и простился с болельщиками.

Испанский защитник неожиданно для всех попал в заявку каталонцев на игру против Осасуны. Однако на поле так и не появилось. Пике активно разговаривал с судьей по поводу эпизода с забитым голом

В итоге разговора красную карточку перед собой увидел сам Пике.

Как стало известно СМИ, Жерар послал главного арбитра, вспомнив его мать.

Ты видел угловой, который назначил у наших ворот? Ты судья, который **** нас больше всего на расстоянии. Это чертов позор, *** твою мать,

– сказал Пике рефери.

Хотя первый тайм закончился победой Осасуны 1:0, но Барселона смогла дожать соперника. Даже в меньшинстве голы Педри и Рафиньи принесли победный результат подопечных Хави – 1:2.

Барселона с 37 очками лидирует в Ла Лиге, опережая на 5 баллов Реал.

Осасуна имеет в своем активе 23 пункта, замыкающих топ-6 турнирной таблицы.

В последнем для себя сезоне-2022/2023 Пике провел за Барселону 10 матчей, в которых не отличался результативными действиями. Жерар имел контракт с каталонцами до конца июня 2024-го, но повесил бутсы на гвоздь гораздо раньше.