В эти выходные Жерар Пике отыграл свой последний матч в карьере. Защитник Барселоны ранее объявил, что решил завязать с футболом прямо посреди сезона.

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Впрочем, похоже, что уход испанца на пенсию задерживается. Барселона опубликовала заявку на ближайший матч Ла Лиги против Осасуны. И в ней нашлось как раз место для Пике.



Заявка каталонцев на матч с Осасуной / Твиттер Барселоны

Скорее всего, Жерар согласился подстраховать команду, у которой из-за травм выпало несколько защитников – Жюль Кунде и Роналд Араухо залечивают повреждения. Таким образом, кроме Пике в команде осталось два здоровых номинальных центральных защитника.

Речь об Эрике Гарсии и Андреасе Кристенсене. Правда, при необходимости в центре могут получиться Маркос Алонсо или Серхио Бускетт, что они и делали уже в этом сезоне.

История успеха Пике

В этом сезоне Жерар провел 10 матчей за каталонцев, в основном выходя на замену. В общей сложности защитник выступает за Барселону с 2008 года, забив 52 гола в 616 поединках.

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В составе каталонцев ему покорились еще три триумфа в ЛЧ, а также 8 чемпионств в Ла Лиге. До этого Пике был в Манчестер Юнайтед, где и заиграл на профессиональном уровне и выиграл Лигу чемпионов и АПЛ.

В сборной Испании Жерар тоже блеснул, став чемпионом мира (2010) и чемпионом Европы (2012). Всего за "фурию роха" он забил пять голов в 102 матчах.

Следует знать. Матч Осасуна – Барселона пройдет 8 ноября во вторник. Начало – в 22:30.