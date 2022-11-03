Жерар Пике в своих соцсетях опубликовал видео, где он объявил об окончании карьеры футболиста.

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"Болельщики "Барсы", вы дали мне все. Теперь, когда мечты того ребенка сбылись, я хочу вам сказать, что пора замкнуть этот круг. Я всегда говорил, что после "Барсы" не будет другой команды, так оно и будет. В эту субботу будет моя последняя игра на "Камп Ноу", – заявил Пике.

При этом в видео он также пообещал болельщикам "вернуться".

В субботу, 5 ноября, Барселона на собственном поле будет принимать Альмерию. Именно это и будет последняя игра на "Камп Ноу" для Пике. Хотя еще до перерыва на матче чемпионата мира в Барселоны запланирован матч на выезде против Осасуны 8 ноября. Сыграет ли Пике еще в этом матче – он не уточнил.

Что стоит знать о Жераре Пике

35-летний Жерар Пике является воспитанником Барселоны. Но в 17 лет перебрался в английский Манчестер Юнайтед. В 2006 году отправился на год в аренду в Сарагосу. А в 2007 году вернулся в МЮ, где с клубом выиграл чемпионат Англии и Лигу чемпионов.

Свой первый матч в Лиге Чемпионов он провел 7 ноября 2007 против киевского Динамо, который закончился со счетом 4:0. Пике в этом матче забил свой первый гол в Лиге чемпионов. 20 октября 2021 года Пике забил гол в ворота Динамо в матче Лиги чемпионов за Барселону. Это был его последний гол в Лиге чемпионов

В 2008 году Пике вернулся в Барселону. И за это время с клубом он завоевал такие титулы:

чемпион Испании – 8 раз

обладатель Кубка Испании – 7 раз

обладатель Суперкубка Испании – 6 раз

победитель Лиги чемпионов – 3 раза

победитель Суперкубка УЕФА – 3 раза

победитель клубного чемпионата мира – 3 раза

Со сборной Испании Пике в 2010 году стал чемпионом мира, а в 2012 году завоевал титул чемпиона Европы.

С 2011 по 2022 год Пике состоял в гражданском браке с колумбийской певицей Шакирой. Пара воспитывала двоих детей. Но в июне 2022 года они объявили о расставании.