Барселона – Альмерия 2:0

Голы: Дембеле, 48, Де Йонг, 62.

В 13 туре чемпионата Испании основное внимание было приковано к матчу в Барселоне. Местная команда принимала на "Камп Ноу" аутсайдера в лице Альмерии, пишет 24 канал.

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Игра стала особенной из-за фигуры Жерара Пике. На неделе защитник заявил, что прощается с футболом , и поединок с Альмерией станет для него последним в карьере.

Конечно, Пике попал в основу, хотя в этом сезоне испанец всего пять раз выходил с первых минут. Команда решила проводить капитана хорошим результатом.

Победа для Жерара

Уже на седьмой минуте хозяева получили право на пенальти, однако Левандовски ошибся, попав в штангу. Тем не менее, каталонцы взяли свое после перерыва. Сначала Дембеле получил мяч на фланге и прошел с ним в центр, точно попав в дальний угол ворот Альмерии.

А уже потом Де Йонг удвоил преимущество "блаугранаса". Прострел с фланга запирал тот же Дембеле. Его удар парира, но первым на добивании оказался именно голландец.

Под занавес игры Хави решил почтить Пике аплодисментами трибун и заменил его на Кристенсена. Барселона же одержала комфортную победу и опередила Реал в турнирной таблице на два балла. Правда, у "бланкоса" есть игра в запасе.

Видеообзор матча Барселона – Альмерия:

Как провожали Пике

После игры Жерар благодарил трибуны за поддержку. При этом партнеры по команде решили покачать Пике напоследок. Напомним, что защитник является питомцем Барселоны, однако начал выступать за нее в 2008 году.

Пике подбрасывают на "Камп Ноу":

До этого Пике был в Манчестер Юнайтед, где и заиграл на профессиональном уровне и выиграл Лигу чемпионов и АПЛ. После перехода в Барселону ему подчинились еще три триумфа в ЛЧ, а также 8 чемпионств в Ла Лиге.

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В сборной Испании Жерар тоже блеснул, став чемпионом мира (2010) и чемпионом Европы (2012). Всего за "фурию роха" он забил пять голов в 102 матчах.