Жерар Пике объявил об окончании карьеры в Барселоне, заявив, что 5 ноября проведет последний матч на "Камп Ноу". Так и случилось, в этот день он сыграл за "блаугранас" против Альмерии, где и попрощался с болельщиками на трибунах.

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Но после этого Пике попал в заявку Барселоны на матч против Осасуны на выезде. Но на поле он так и не вышел.

В этом матче Барселона пропустила на шестой минуте встречи. А на 31-й минуте осталась в меньшинстве, когда вторую желтую карточку получил Роберт Левандовский. Польский нападающий довольно грубо сыграл против соперника в борьбе за мяч.

Забить гол Барселоне удалось перед самым перерывом, но арбитр не засчитал взятие ворот через офсайд.

В то время на скамейке для запасных Барселоны решили выразить недовольство действиями арбитра. Активнее всего это делал именно Пике, за что и увидел перед собой красную карточку.

В начале второго тайма Барселоне удалось сравнять счет, когда Педри первым оказался на добивании.

А победу гостям принес гол Рафиньи. Игрок удачно отозвался на заброс от де Йонга, головой опрокинув мяч над голкипером.

Эта победа позволила Барселоне оторваться от Реала на пять очков в турнирной таблице, занимая первое место (правда у "сливочных" на один сыгранный матч меньше). Осасуна же упустила возможность подняться на третье место.

Видеообзор матча Осасуна – Барселона