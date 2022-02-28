Вслед за Ломаченко: Усик вступил в ряды терробороны Киевской области
Источник:фейсбук Андрея Небитова
Александр Усик ответил своим хейтерам, раскритиковавшим патриотическую позицию боксера. Спортсмен пополнил ряды территориальной обороны.
Небитов: Объединены одной целью
Титулованный чемпион мира Александр Усик не собирается покидать Украину и принял решение оказать помощь местной армии. Боксер взял в руки оружие.
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Спортсмен вступил в ряды территориальной обороны Киевской области. Общее фото опубликовал глава нацполиции Киевской области Андрей Небитов на своей странице в фейсбуке.
Объединены одной целью – защиты нашей Родины! К победе!,
– подписал фото Андрей Небитов.
Именно Киев является одной из главных целей российских оккупантов, желающих свергнуть украинские власти.27 февраля появилась информация о том, что ряды терробороны пополнил другой украинский боксер Василий Ломаченко.
Усик будет защищать Украину / Фото главы нацполиции Киевской области Андрей Небитов
Украинские спортсмены защищают родную страну
- Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Подручный и лыжный двоеборец Дмитрий Мазурчук служат в части Нацгвардии в Тернополе.
- Сергей Стаховский, недавно закончивший карьеру профессионального теннисиста, записался в запас украинской армии. Спортсмен уже вернулся в Украину, хотя проживает в Венгрии.
- Ряды территориальной обороны городов пополнил экс-футболист Карпат и Уходящий Михаил Кополовец.
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