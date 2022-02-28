Вслед за Ломаченко: Усик вступил в ряды терробороны Киевской области

Александр Усик ответил своим хейтерам, раскритиковавшим патриотическую позицию боксера. Спортсмен пополнил ряды территориальной обороны.

Небитов: Объединены одной целью

Титулованный чемпион мира Александр Усик не собирается покидать Украину и принял решение оказать помощь местной армии. Боксер взял в руки оружие.

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Спортсмен вступил в ряды территориальной обороны Киевской области. Общее фото опубликовал глава нацполиции Киевской области Андрей Небитов на своей странице в фейсбуке.

Объединены одной целью – защиты нашей Родины! К победе!,

– подписал фото Андрей Небитов.

Именно Киев является одной из главных целей российских оккупантов, желающих свергнуть украинские власти.

27 февраля появилась информация о том, что ряды терробороны пополнил другой украинский боксер Василий Ломаченко.



Усик будет защищать Украину / Фото главы нацполиции Киевской области Андрей Небитов

Украинские спортсмены защищают родную страну

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