В Украине финишировал грандиозный шахматный фестиваль "День Независимости-2020". Его заключительным этапом стали сеансы одновременной игры сразу в четырех городах Украины – Киеве, Днепре, Харькове и Одессе.

Шахматный "День Независимости-2020" проходил в течение недели. Как сообщал 24 канал, первым этапом фестиваля был сильнейший в истории Украины онлайн-турнир, в котором принял участие 321 игрок – среди них 16 гроссмейстеров. Доминировали в соревновании известные шахматисты (в частности, первым стал известный маэстро Александр Зубов), впрочем и аматоры получили свои награды – лучшие получили путевки на сеансы одновременной игры.

Обратите внимание! Победы украинских шахматистов: историческая, волевая, праздничная, марафонская

Гроссмейстеры против аматоров

Сеансорами в каждом из четырех городов выступили два международных гроссмейстера. Их соперниками были по 20 аматоров – 10 победителей онлайн-турнира плюс 10 известных приглашенных персон (среди них были известные художники, спортсмены, бизнесмены, общественные деятели ...) Таким образом, произошла своеобразная всеукраинская битва шахматных аматоров против гроссмейстеров.

Класс, конечно, "взял свое" и во всех сеансах общую победу праздновали обладатели гроссовских званий. В Киеве – это заслуженный мастер спорта Владимир Баклан и игрок национальной сборной Юлия Осьмак, в Одессе – олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Наталья Жукова и чемпион Украины Юрий Кузубов, в Харькове – 14-чемпионка мира Анна Ушенина и тренер сборной Украины Михаил Бродский , в Днепре – чемпионка Украины Елизавета Малахова и известный гроссмейстер и тренер Геннадий Гутман. Но и среди "простого шахматного народа" нашлись свои герои, которые смогли отобрать очки у звездных соперников.

Сеансеры и их соперники-герои

Киев. Осьмак и Баклан vs аматоры – 17:3



Юлия Осьмак уверенно переигрывала соперников

Победили гроссмейстеров чемпионка Киева-2019 Маргарита Новикова и кандидат в мастера спорта (КМС) Анатолий Яворский, вничью сыграли КМС Максим Андрущак и заслуженный врач Украины Олег Шекера.

Очень приятно встретиться с сильными игроками. Я рада, что появилась возможность сыграть партию в непростых условиях карантина. Это мой второй сеанс одновременной игры с Юлией и Владимиром – в прошлый раз я проиграла, и теперь стремилась взять реванш. Немного удивлена, что у меня получилось, потому что соперники титулованные и очень опытные игроки,

– прокомментировала Маргарита Новикова.

Харьков. Ушенина и Бродский vs аматоры – 19:1



Сеанс в Харькове – Михаил Бродский (в центре) и Анна Ушенина (справа)

Вничью с гроссмейстерами сыграли КМС Сергей Ус и КМС Дмитрий Иванов.

Днепр. Малахова и Гутман vs аматоры – 12,5:7,5

По мнению организаторов, лучший бой сеансерам дали КМС Алексей Чабан и заместитель председателя Федерации шахмат Днепра Игорь Романов.

Одесса. Жукова и Кузубов vs аматоры – 19:1



Наталия Жукова играла очень агрессивно

Вничью сыграли КМС Лариса Николенко и перворазрядник Владимир Мовчан.

Приятные воспоминания: Украинка Ушенина феерично победила российскую шахматистку

Битва за кубок

31 августа финишировало еще одно шахматное соревнование, посвященное Дню независимости. В Киеве завершился сильный международный турнир "Кубок Независимости – 1-й Мемориал Шистарева", в котором выступали 66 участников из трех стран.

Победителем стал молодой международный мастер Евгений Рошка, набравший 7 очков из 9-ти возможных. Такой же показатель у гроссмейстера Виталия Сивука, но у Рошки был лучший дополнительный показатель. 3-4 места также были разделены – по 6,5 очка набрали Алексей Кислинский и Вадим Шишкин. После подсчетов дополнительного коэффициента "бронзовым" стал Кислинский.