Всеукраинская битва: любители бросили вызов гроссмейстерам
В Украине сейчас настоящий шахматный бум. На днях состоялось сразу несколько сильных турниров, и на очереди – еще два соревнования. Кроме того, национальная сборная сейчас ведет отчаянную борьбу на Всемирной олимпиаде.
Сайт 24 канала предлагает вашему вниманию традиционный шахматный обзор с самыми интересными новостями.
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В минувший уикенд стартовал шахматный фестиваль "День Независимости – Schweppes 2020". Первым его этапом стал массовый онлайн турнир, в котором принял участие 321 игрок – среди них 65 титулованных шахматистов и 16 (!) гроссмейстеров. По всем критериям – это сильнейший онлайн турнир в истории Украины.
День Независимости – Schweppes 2020
Победитель – Александр Зубов – 9 очков из 10-ти возможных
Лучшая среди женщин – Наталья Жукова – 7,5
Лучший среди ветеранов – Виктор Янов – 7
Соревнование стало отборочным для шахматных любителей Украины – по 10 лучших представителей своих регионов сыграют 30 августа в пяти городах (Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков) в сеансах одновременной игры против титулованных гроссмейстеров. Так, будут давать мастер-классы: в Киеве – заслуженный мастер спорта Владимир Баклан и игрок национальной сборной Юлия Осьмак, в Одессе – олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Наталья Жукова и чемпион Украины Юрий Кузубов, в Харькове – 14-я чемпионка мира Анна Ушенина и тренер сборной Украины Михаил Бродский, в Днепре – чемпионка Украины Елизавета Малахова и известный гроссмейстер и тренер Геннадий Гутман.
Впрочем, в отчетном турнире любители показали, что могут дать серьезный бой гросмейстерам, и даже сильнейшим будет непросто. О перипетиях поединков сайт 24 канала обязательно сообщит.
Наконец вживую!
Тем временем, несмотря на карантин, начались соревнования и в "живые" шахматы. В частности, Киев отметился сразу двумя очными турнирами ко Дню Независимости.
Первый главный тур выиграл международный мастер Пэн Ли Мин из Николаева. Лучшим в блице стал гроссмейстер Эмиль Мирзоев, а в рапиде отличился Спартак Высочин.
29-й Открытый Кубок Киева – Кубок Независимости
Пен Ли Мин в "шахматной" маске
1. Пэн Ли Мин – 7 очков из 9-ти возможных
2. Платон Гальперин – 6,5
3. Эмиль Мирзоев – 6,5
Блиц-турнир – Эмиль Мирзоев
Рапид – Спартак Высочин
Не успели организаторы поздравить победителей, как стартовал "Кубок Независимости – 1-й Мемориал Шистарева". Этот турнир собрал еще более сильный состав: среди 66 игроков-9 (!) гроссмейстеров,12 международных мастеров и 4 мастера ФИДЕ. Соревнования такого уровня давно не было в Украине!
Рейтинг фаворитов ("за 2500"): Юрий Солодовниченко, Виталий Сивук, Виктор Матвиишен и Спартак Высочин. Топ среди женщин: Анна Зозуля, Ольга Бабий, Анастасия Рахангулова и Екатерина Должикова.
Об итогах Кубка обязательно расскажем в следующем шахматном обзоре от 24 канала.
На пути – Китай!
А завтра, 27 августа, у нас матч года – на Всемирной шахматной олимпиаде сборная Украины будет играть с Китаем за путевку плей-офф.
Приятные воспоминания: Украинка Ушенина феерично победила российскую шахматистку
Наша команда удачно играла на предварительном отборочном этапе, но в заключительном туре несколько неожиданно уступили Казахстану и заняла лишь третье место в группе. Но этот результат все же позволил продолжить борьбу – теперь в стыковом матче с Китаем. Болеем за ниших!