В Украине сейчас настоящий шахматный бум. На днях состоялось сразу несколько сильных турниров, и на очереди – еще два соревнования. Кроме того, национальная сборная сейчас ведет отчаянную борьбу на Всемирной олимпиаде.

Сайт 24 канала предлагает вашему вниманию традиционный шахматный обзор с самыми интересными новостями.

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В минувший уикенд стартовал шахматный фестиваль "День Независимости – Schweppes 2020". Первым его этапом стал массовый онлайн турнир, в котором принял участие 321 игрок – среди них 65 титулованных шахматистов и 16 (!) гроссмейстеров. По всем критериям – это сильнейший онлайн турнир в истории Украины.

День Независимости – Schweppes 2020

Победитель – Александр Зубов – 9 очков из 10-ти возможных

Лучшая среди женщин – Наталья Жукова – 7,5

Лучший среди ветеранов – Виктор Янов – 7

Соревнование стало отборочным для шахматных любителей Украины – по 10 лучших представителей своих регионов сыграют 30 августа в пяти городах (Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков) в сеансах одновременной игры против титулованных гроссмейстеров. Так, будут давать мастер-классы: в Киеве – заслуженный мастер спорта Владимир Баклан и игрок национальной сборной Юлия Осьмак, в Одессе – олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Наталья Жукова и чемпион Украины Юрий Кузубов, в Харькове – 14-я чемпионка мира Анна Ушенина и тренер сборной Украины Михаил Бродский, в Днепре – чемпионка Украины Елизавета Малахова и известный гроссмейстер и тренер Геннадий Гутман.

Впрочем, в отчетном турнире любители показали, что могут дать серьезный бой гросмейстерам, и даже сильнейшим будет непросто. О перипетиях поединков сайт 24 канала обязательно сообщит.

Наконец вживую!

Тем временем, несмотря на карантин, начались соревнования и в "живые" шахматы. В частности, Киев отметился сразу двумя очными турнирами ко Дню Независимости.

Первый главный тур выиграл международный мастер Пэн Ли Мин из Николаева. Лучшим в блице стал гроссмейстер Эмиль Мирзоев, а в рапиде отличился Спартак Высочин.

29-й Открытый Кубок Киева – Кубок Независимости

Пен Ли Мин в "шахматной" маске

1. Пэн Ли Мин – 7 очков из 9-ти возможных

2. Платон Гальперин – 6,5

3. Эмиль Мирзоев – 6,5

Блиц-турнир – Эмиль Мирзоев

Рапид – Спартак Высочин

Не успели организаторы поздравить победителей, как стартовал "Кубок Независимости – 1-й Мемориал Шистарева". Этот турнир собрал еще более сильный состав: среди 66 игроков-9 (!) гроссмейстеров,12 международных мастеров и 4 мастера ФИДЕ. Соревнования такого уровня давно не было в Украине!

Рейтинг фаворитов ("за 2500"): Юрий Солодовниченко, Виталий Сивук, Виктор Матвиишен и Спартак Высочин. Топ среди женщин: Анна Зозуля, Ольга Бабий, Анастасия Рахангулова и Екатерина Должикова.

Об итогах Кубка обязательно расскажем в следующем шахматном обзоре от 24 канала.

На пути – Китай!

А завтра, 27 августа, у нас матч года – на Всемирной шахматной олимпиаде сборная Украины будет играть с Китаем за путевку плей-офф.

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Наша команда удачно играла на предварительном отборочном этапе, но в заключительном туре несколько неожиданно уступили Казахстану и заняла лишь третье место в группе. Но этот результат все же позволил продолжить борьбу – теперь в стыковом матче с Китаем. Болеем за ниших!