Украинка Ушенина феерично победила российскую шахматистку
Украинская шахматистка Анна Ушенина обыграла представительницу России Александру Костенюк в суперфинале онлайн-турнира Women's Speed Chess Championship. За победу украинка получила немалую сумму денег.
Международная организация шахматистов (FIDE) сообщила приятную весть в Twitter.
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Победа над россиянкой
В суперфинал пробились две лучшие шахматистки по итогам четырех этапов гран-при. Две участницы, набравшие наибольшую сумму очков, получили право сыграть в решающем матче.
Костенюк набрала 24 очка и вышла в решающий раунд с первого места турнирной таблицы. Ушенина, как и россиянка Валентина Гунина, набрала 22 очка, но получила место в суперфинале вследствие дополнительных показателей.
Ушенина переиграла россиянку, которая 10 лет назад носила шахматную корону – 13,5:14,5.
За победу украинка получила 6,5 тысяч долларов, тогда как Костенюк заработала 3,5 тысячи долларов.
Соревнования длились с 18 июня до 20 июля, в нем приняла участие 21 шахматистка.
Что известно про Анну Ушенину
Заслуженный мастер спорта Украины, международный гроссмейстер. В 2012 году Ушенина стала первой в истории чемпионкой мира по шахматам из Украины. Девушка – чемпионка Европы-2016, чемпионка Украины-2005. В составе сборной Украины – чемпионка Всемирной олимпиады (2006), мира (2013) и Европы (2013), многократный призер этих соревнований. Одна из самых титулованных шахматисток Украины и мира.