Украинская шахматистка Анна Ушенина обыграла представительницу России Александру Костенюк в суперфинале онлайн-турнира Women's Speed Chess Championship. За победу украинка получила немалую сумму денег.

Международная организация шахматистов (FIDE) сообщила приятную весть в Twitter.

Читайте также: Украинские бриллианты: сестры Музычук в десятке лучших шахматисток мира

Победа над россиянкой

В суперфинал пробились две лучшие шахматистки по итогам четырех этапов гран-при. Две участницы, набравшие наибольшую сумму очков, получили право сыграть в решающем матче.

Костенюк набрала 24 очка и вышла в решающий раунд с первого места турнирной таблицы. Ушенина, как и россиянка Валентина Гунина, набрала 22 очка, но получила место в суперфинале вследствие дополнительных показателей.

Ушенина переиграла россиянку, которая 10 лет назад носила шахматную корону – 13,5:14,5.

За победу украинка получила 6,5 тысяч долларов, тогда как Костенюк заработала 3,5 тысячи долларов.

Congratulations to Anna Ushenina for winning the FIDE https://t.co/EufIHvcIFK Women's #SpeedChess Championship! She defeated Alexandra Kosteniuk 14.5-13.5 in the Super Final and won $6,500 while Kosteniuk earned $3,500. pic.twitter.com/NM9n445ZS0 — Chess.com (@chesscom) July 20, 2020

Соревнования длились с 18 июня до 20 июля, в нем приняла участие 21 шахматистка.

Что известно про Анну Ушенину

Заслуженный мастер спорта Украины, международный гроссмейстер. В 2012 году Ушенина стала первой в истории чемпионкой мира по шахматам из Украины. Девушка – чемпионка Европы-2016, чемпионка Украины-2005. В составе сборной Украины – чемпионка Всемирной олимпиады (2006), мира (2013) и Европы (2013), многократный призер этих соревнований. Одна из самых титулованных шахматисток Украины и мира.