30 августа финиширует грандиозный шахматный фестиваль "День Независимости-2020". Его изюминкой станут четыре сеанса одновременной игры в четырех городах Украины – Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.

Стартовал фестиваль 22 августа, когда состоялся всеукраинский онлайн-турнир по блицу, в котором принял участие 321 игрок – среди них 65 титулованных шахматистов и 16 гроссмейстеров. 24 канал уже сообщал, что это был сильнейший онлайн турнир в истории Украины. В течение трех дней специальная античитерская комиссия проверяла, не пользовался ли кто-то из игроков помощью компьютера и шахматных программ. Лишь после детального анализа всех партий организаторы огласили итоги соревнования.

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Онлайн-турнир "День Независимости-2020"

Победителем стал международный гроссмейстер Александр Зубов – известный в мире специалист по молниеносной игре. Второе место – у международного мастера Егора Богданова, третье – у игрока сборной Украины Владимира Онищука.

стал международный гроссмейстер Александр Зубов – известный в мире специалист по молниеносной игре. Второе место – у международного мастера Егора Богданова, третье – у игрока сборной Украины Владимира Онищука. Лучшие результаты среди женщин показали известные гроссмейстеры: 1. Наталья Жукова, 2. Анастасия Рахмангулова, 3. Евгения Долуханова.

показали известные гроссмейстеры: 1. Наталья Жукова, 2. Анастасия Рахмангулова, 3. Евгения Долуханова. Сильнейшие среди ветеранов – известные маэстро: 1. Виктор Янов, 2. Валерий Неверов, 3. Михаил Голубев.

– известные маэстро: 1. Виктор Янов, 2. Валерий Неверов, 3. Михаил Голубев. Первое место среди стримеров занял гроссмейстер Юрий Кузубов (стример – шахматист, выступающий в турнире и одновременно ведущий прямую онлайн-трансляцию своей игры в сети.)

занял гроссмейстер Юрий Кузубов (стример – шахматист, выступающий в турнире и одновременно ведущий прямую онлайн-трансляцию своей игры в сети.) По 10 лучших любителей из четырех регионов получили путевки на сеансы одновременной игры с гроссмейстерами.

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Сеансы одновременной игры: кто, где и когда

В каждом из четырех городов сеансы будут давать по 2 Звездные международные гроссмейстеры. В них будет по 20 соперников – кроме 10 любителей, также по 10 известных персон региона – художники, спортсмены, бизнесмены, общественные деятели…

Сеансы одновременной игры

Киев-12: 00, Центр современного искусства М17

Владимира Баклан, чемпион мира-2001 и бронзовый призер Олимпиады-2000 в составе сборной Украины, заслуженный мастер спорта.

Юлия Осьмак, серебряный призер Олимпиады, чемпионка Украины, чемпионка мира до 10 лет.

Днепр-11: 00, Культурно-деловой центр "Менора"

Елизавета Малахова, чемпионка Украины, неоднократный победитель и призер первенств Украины среди девушек.

Геннадий Гутман, победитель и призер международных турниров, известный шахматный тренер.

Одесса-11: 00, Музей современного искусства

Наталья Жукова, двукратная чемпионка Европы, чемпионка Олимпиады, мира и Европы в составе сборной Украины, заслуженный мастер спорта.

Юрий Кузубов, серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной Украины, мастер спорта международного класса.

Харьков-15: 00, Премьер-отель "Аврора"

Анна Ушенина, 14-я чемпионка мира, чемпионка Олимпиады, мира и Европы в составе сборной Украины.

Михаил Бродский, тренер женской сборной Украины.

"Сеансы любителей и профи – хороший пиар для шахмат"

Владимир Баклан дает сеанс одновременной на День шахмат (20 июля 2019 года)

Накануне сеанса мы поинтересовались у одного из его участников и организаторов – киевского гроссмейстера Владимира Баклана, чего он ожидает от события, а также, какова сейчас ситуация в украинских шахматах.

- Надеюсь, что сеансы одновременной игры 30 августа станут интересным шоу. Такие соревнования, собственно, и проводят для популяризации шахмат, привлечения внимания к спорту.

- Кто из известных персон Киева будет среди ваших соперников?

- Там собирается очень солидная команда. В частности, среди игроков – музыкант и певец Open Opera Ukraine Евгений Маляревский, заслуженный врач Украины Олег Шекера, призер Олимпиады и чемпионата мира по вольной борьбе Валерий Андрийцев, член Национального олимпийского комитета Украины Николай Мовчан и другие. Жду от сеанса красивых партий и приятного общения.

- Волнуетесь перед грядущим соревнованием?

- Я уже 35 лет в шахматах, поэтому чувствую себя уверенно. Мне интересно увидеть, как играют вживую известные люди, за которым я больше наблюдал в онлайн-пространстве. Надеюсь, конечно, что выиграю сеанс.

- Какая вообще сейчас ситуация с шахматами в Украине?

- В целом, неплохая. Мы входим в пятерку лучших шахматных стран мира, имеем в своей коллекции все возможные личные и командные титулы – есть у нас чемпионы Олимпиад, мира, Европы…

Впрочем, существует проблема с детскими шахматами, последние десять лет им уделяется недостаточно внимания. У нас очень сильные тренеры, но если раньше Украина брала много наград на детско-юношеских турнирах, то сейчас считается успехом, если будет хотя бы одна медаль. Проблема популяризации тесно связана с финансированием. Государство не выделяет на шахматы достаточно средств, для многих людей наша игра – не слишком зрелищная, ее не показывают по телевидению, и поэтому спонсоры тоже не очень охотно вкладываются деньгами.

- Прогноз развития шахмат можете сделать на ближайшие годы?

- Новые спонсоры все же постепенно появляются, есть много энтузиастов. Шахматы стремительно развиваются в интернете, создаются крупные кибер-команды, как, например, наша Team Ukraine, которая сейчас является четырехкратным чемпионом во Всемирной онлайн-лиге. В ее составе более 6 тысяч участников. Через пандемию коронавирус онлайн-формат в шахматах стал очень актуальным. Конечно, здесь существуют свои проблемы, скажем, читерство, когда кто-то пытается воспользоваться подсказками шахматных программ. Поэтому надо тщательно следить, чтобы такое не происходило, и игра оставалась честной.