23 июля женская сборная Украины одолела команду Азербайджана в онлайн матчи с 200 (!) партий. Победа наших мастериц стала изюминкой этой недели – очень удачной для украинских шахмат.

Где и как побеждали украинцы? Читайте в обзоре сайта 24 канала.

Kyiv Chess Club вошел в историю!



Chess.com Clubs League

Столичный Kyiv Chess Club стал первым чемпионом первого чемпионата Мировой онлайн Лиги (Chess.com Clubs League). Да еще и с абсолютным результатом – 8 побед в 8-ми матчах!

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Лигу создали в этом году – "благодаря" эпидемии коронавируса и карантина. Миллионы шахматистов остались без "живых" соревнований. Зато расцвела игра в интернете. И самая популярная шахматная платформа Chess.com решила объединить планету, создав Мировую Лигу.

В первом чемпионате только в главном Дивизионе А выступали 60 команд со всех континентов. На старт вышли тысячи игроков, среди которых было очень много известных гроссмейстеров. И вот в этой "Лиге наций" уверенно победил киевский клуб, за который выступали как известные столичные шахматисты – Владимир Баклан, Юлия Осьмак, так и украинцы, которые живут за рубежом – Илья Нижник, Андрей Баришполец, Евгений Мирошниченко... Молодцы!

Мировая онлайн Лига

(Chess.com Clubs League)

Первая тройка

Kyiv Chess Club – 8 побед

Bursa Buyuksehir Belediyespor – 7

Batubey Chess Club – 7…

(всего 60 команд)

Анна Ушенина: воля к победе



Анна Ушенина – красота + ум

О победе харьковской гросмейстера Анны Ушениной на онлайн Гран-при ФИДЕ (Women's Speed Chess Championship) сайт 24 канала уже сообщал. А теперь расскажем подробности.

Турнир назывался "онлайн Гран-при ФИДЕ". Но, по сути, это был чемпионат мира в интернете, потому что собрались практически все сильнейшие во главе с четырехкратной чемпионкой мира Хоу Ифань. К тому же большинству шахматисток (в том числе – Ушениной) пришлось пройти безумный отбор на Гран-при.

В основном турнире соперницы дважды играли по нокаут-системе ("на вылет") – это очень сложный и нервный вид соревнований. А в целом Гран-при длился более двух недель. Поэтому в суперфинал вышли сильнейшие и выносливые шахматистки с крепкими нервами – Ушенина и россиянка Александра Костенюк, одна из самых титулованных шахматисток в истории.

Две чемпионки мира разных лет устроили настоящее зрелище, онлайн-трансляция их поединка собрала миллионы зрителей. Все решилось аж в 28-й партии! Ушенина одержала волевую победу, выиграла матч с общим счетом 14,5:13,5 и стала обладательницей главного приза. Браво, Анна!

Гран-при ФИДЕ (Women's Speed ​​Chess Championship)

Суперфинал

Анна Ушенина (Украина) – Александра Костенюк (Россия) – 14,5:13,5

Кстати, организаторы Гран-при специально запланировали суперфинал на Международный день шахмат. Поэтому Ушенина сделала своеобразный подарок всем отечественным любителям мудрой игры, которые отмечали еще и День шахмат в Украине.

Антон Коробов отпразновал



Антон Коробов всегда в хорошем настроении

Традиционно на День шахмат по всему миру проходят различные мероприятия. В Украине, несмотря на карантин, их было очень много. Играли "всюду и везде" - даже в Полицкой исправительной колонии. Но самое звездное соревнование, как и подобает, состоялось в столице.

Киевский турнир "День шахмат-2020" собрал не только сильнейших местных шахматистов, но и гостевых маэстро во главе с известным харьковским гроссмейстером Антоном Коробовым. Один из лучших шахматистов мира по молниеносной игре праздновал победу, набрав 7,5 очка из 9-ти возможных. Но в напряженной борьбе: второй призер – киевский гроссмейстер Владимир Баклан (чемпион мира-2001 в составе сборной Украины) отстал всего на половину очка.

Третье место разделили международный гроссмейстер Алексей Кислинский, который представляет Чехию, и восходящая звезда украинских шахмат Евгений Рошка. Лишь благодаря лучшему дополнительному коэффициенту на пьедестал поднялся Кислинский.

Турнир "День шахмат-2020"

Итоговое положение

Антон Коробов (Харьков) – 7,5

Владимир Баклан (Киев) – 7

Алексей Кислинский (Чехия) – 6

Евгений Рошка (Киев) – 6..

(всего 10 участников)

Женская сборная Украины "прибежала" первой

А теперь, собственно, – о триумфе 23 июля.

Женская сборная Украины победила соперниц из Азербайджана в онлайн матче SOCAR – LEOGAMING со счетом 108:92.

Это был настоящий шахматный марафон – 20 шахматисток (по 10 в каждой команде) за три дня сыграли вместе 200 партий в рапид и блиц. И пусть вас не вводит в заблуждение достаточно большой разрыв в счете – на самом деле битва была очень напряженной, и украинки "сломили" соперниц лишь на третий день. А если вы думаете, что девушки с Кавказа – не уровня нашей титулованной сборной, то очень ошибаетесь! Азербайджан – бронзовый призер командного чемпионата Европы-2019.

Наша сборная-победительница выступала таким составом: Анна Ушенина (Харьков), Наталья Жукова (Одесса), Инна Гапоненко (Херсон), Юлия Осьмак (Киев), Ольга Бабий (Тернополь), Наталья Букса (Львов), Евгения Долуханова (Харьков), Мария Бердник (Харьков), Мария Ефименко (Танцюра) (Мукачево), Надежда Шпанко (Винница).

Как видим, Ушенина играла в матче, как говорят, "из огня да в полымя" – сразу после суперфинала Гран-при ФИДЕ. А все-таки показала лучший результат в команде! Второй и третий показатели – у Бердник и Осьмак соответственно.

Онлайн матч SOCAR – LEOGAMING

(национальные женские сборные)

Украина – Азербайджан – 108:92

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P.S. Надеемся, с 27 июля украинцы продолжат победную серию. Болеем, в частности, за легендарного львовянина Василия Иванчука, который сейчас играет в онлайн супертурнире "Legends of Chess". Там выступают 10 звездных гроссмейстеров во главе с чемпионом мира Магнусом Карлсеном. После 3-х туров украинец идет пятым... Держим кулаки!