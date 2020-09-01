В Україні фінішував грандіозний шаховий фестиваль "День Незалежності-2020". Його заключним етапом стали сеанси одночасної гри одразу в чотирьох містах України – Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі.

Шаховий "День Незалежності-2020" тривав протягом тижня. Як повідомляв 24 канал, першим етапом фестивалю був найсильніший в історії України онлайн турнір, в якому взяв участь 321 гравець – серед них 16 гросмейстерів. Домінували в змаганні відомі шахісти (зокрема, першим став знаний маестро Олександр Зубов), втім і аматори отримали свої нагороди – найкращі отримали путівки на сеанси одночасної гри.

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Гросмейстери проти аматорів

Сеансорами у кожному з чотирьох міст виступили два міжнародні гросмейстери. Їхніми суперниками були по 20 аматорів – 10 переможців онлайн-турніру плюс 10 відомих запрошених персон (серед них були відомі митці, спортсмени, бізнесмени, громадські діячі...) Таким чином, відбулася своєрідна всеукраїнська битва шахових аматорів проти гросмейстерів.

Клас, звісно, "взяв своє" і в усіх сеансах загальну перемогу святкували володарі гросівських звань. У Києві – це заслужений майстер спорту Володимир Баклан і гравець національної збірної Юлія Осьмак, в Одесі – олімпійська чемпіонка, чемпіонка світу і Європи Наталія Жукова і чемпіон України Юрій Кузубов, у Харкові – 14-та чемпіонка світу Анна Ушеніна і тренер збірної України Михайло Бродський, у Дніпрі – чемпіонка України Єлизавета Малахова і відомий гросмейстер і тренер Геннадій Гутман. Але й серед "простого шахового люду" знайшлися свої герої, які змогли відібрати очки у зіркових суперників.

Сеансери і їхні суперники-герої

Київ. Осьмак і Баклан vs аматори – 17:3



Юлія Осьмак впевнено перегравала суперників

Перемогли гросмейстерів чемпіонка Києва-2019 Маргарита Новікова і кандидат у майстри спорту (кмс) Анатолій Яворський, внічию зіграли кмс Максим Андрущак і заслужений лікар України Олег Шекера.

Дуже приємно зустрітися з сильними гравцями. Я рада, що з’явилася можливість зіграти партію в непростих умовах карантину. Це мій другий сеанс одночасної гри з Юлією і Володимиром – минулого разу я програла, і тепер прагнула взяти реванш. Трохи здивована, що в мене вийшло, бо суперники титуловані і дуже досвідчені гравці,

– прокоментувала Маргарита Новікова.

Харків. Ушеніна і Бродський vs аматори – 19:1



Сеанс у Харкові – Михайло Бродський (в центрі) та Анна Ушеніна (праворуч)

Внічию з гросмейстерами зіграли кмс Сергій Вус і кмс Дмитро Іванов.

Дніпро. Малахова і Гутман vs аматори – 12,5:7,5

На думку організаторів, кращий бій сеансерам дали кмс Олексій Чабан і заступник голови Федерації шахів Дніпра Ігор Романов.

Одеса. Жукова і Кузубов vs аматори – 19:1



Наталія Жукова грала дуже агресивно

Внічию зіграли кмс Лариса Ніколенко та першорозрядник Володимир Мовчан.

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Битва за кубок

31 серпня фінішувало ще одне шахове змагання, присвячене Дню незалежності. У Києві завершився сильний міжнародний турнір "Кубок Незалежності – 1-й Меморіал Шистарьова", в якому виступали 66 учасників з трьох країн.

Переможцем став молодий міжнародний майстер Євген Рошка, який набрав 7 очок з 9-ти можливих. Такий же показник у гросмейстера Віталія Сивука, але у Рошки був кращий додатковий показник. 3-4 місця також було поділено – по 6,5 очка набрали Олексій Кислинський і Вадим Шишкін. Після підрахунків додаткового коефіцієнта "бронзовим" став Кислинський.