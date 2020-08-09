Состоялись заключительные поединки 1/8 финала Лиги чемпионов, в которых стали известны все клубы, которые продолжат борьбу в самом престижном европейском турнире.

В Мюнхене немецкая "Бавария" выиграла со счетом 4:1 у английского "Челси" и, учитывая победу 3:0 в первом матче противостояния (25 февраля), вышла в четвертьфинал, пишет 24 канал.

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В эту стадию прошла также испанская "Барселона", которая после гостевой ничьей 1:1 (тоже 25 февраля) дома выиграла у итальянского "Наполи" со счетом 3:1.

Все пары 1/4 финала Лиги чемпионов

Аталанта – ПСЖ

РБ Лейпциг – Атлетико

Манчестер Сити – Лион

Барселона – Бавария

Все завершающие матчи текущего сезона Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне с 12-го по 23 августа. При этом ни стадия 1/4 финала, ни стадия 1/2 финала не предусматривают проведение матча-ответа.

Четвертьфинальные поединки пройдут с 12-го по 15 августа. Полуфиналы – 18-го и 19 августа. А финал Лиги чемпионов состоится 23 августа.

Пары 1/2 финала Лиги чемпионов