Усі пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Відбулись завершальні поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у яких стали відомі усі клуби, які продовжать боротьбу в найпрестижнішому європейському турнірі.
У Мюнхені німецька "Баварія" виграла з рахунком 4:1 у англійського "Челсі" і, з огляду на перемогу 3:0 в першому матчі протистояння (25 лютого), вийшла в чвертьфінал, пише 24 канал.
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У цю стадію пройшла також іспанська "Барселона", яка після гостьової нічиєї 1:1 (теж 25 лютого) вдома виграла у італійського "Наполі" з рахунком 3:1.
Усі пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
- Аталанта – ПСЖ
- РБ Лейпциг – Атлетіко
- Манчестер Сіті – Ліон
- Барселона – Баварія
Всі завершальні матчі поточного сезону Ліги чемпіонів пройдуть в Лісабоні з 12-го по 23 серпня. При цьому ні стадія 1/4 фіналу, ні стадія 1/2 фіналу не передбачають проведення матчу-відповіді.
Пари 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
- РБ Лейпциг / Атлетіко – Аталанта / ПСЖ
- Манчестер Сіті / Ліон – Барселона / Баварія
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