Все 12 городов, которые летом должны принимать матчи Евро-2020, готовы пустить часть болельщиков на стадионы. Однако в УЕФА решили отсрочить окончательное решение.

УЕФА отсрочил решение по зрителям

Города, которые примут матчи Евро-2020, должны были подтвердить УЕФА свои планы в отношении болельщиков до 7 апреля. УЕФА требует, чтобы арены заполнили хотя бы на 25%.

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Однако окончательное решение пока не принято. Все потому, что некоторые города заявляют, что могут позволить заполнить стадионы лишь на 10% от максимальной вместимости.

Это не устраивает УЕФА, поэтому там решили отсрочить дату принятия решения. Города, которые не гарантируют доступ болельщиков на стадионы, могут потерять право проводить матчи Евро-2020.

Президент УЕФА Александер Чеферин ранее заверил, что возможность проведения матчей Евро-2020 без присутствия зрителей не рассматривается.

Вероятно, решение по болельщикам будет принято до 20 апреля, когда соберется Конгресс УЕФА.

Дублин может потерять Евро-2020

Сейчас самые большие проблемы у Дублина (Ирландия). Сообщается, что ирландские власти получили предупреждение от УЕФА. В частности, если Дублин не допустит 25% болельщиков, то потеряет право принять Мати Евро-2020.

Ирландские власти ответили, что пока не могут предоставить гарантии.

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Проблема заключается и в том, что в городах разная ситуация с коронавирусом. Например, российский Санкт-Петербург гарантирует заполнение стадиона во время Евро-2020 на 50%.

Также Дания первой официально гарантировала, что допустит 30% болельщиков на матче Евро-2020 в Копенгагене.

Ожидается, что в Копенгагене стадион смогут заполнить 12 тысяч болельщиков. Дания даже будет готова допустить больше зрителей, если позволит эпидемиологическая ситуация.

Евро-2020 должен состояться с 11 июня по 11 июля. Участие в чемпионате Европы примет Украина, которая на групповом этапе сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.



Политика УЕФА относительно вероятного возврата билетов на Евро-2020 / Иллюстрация 24 канала