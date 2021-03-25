Дания официально примет матчи чемпионата Европы по футболу-2020 со зрителями на стадионах. Правительство Дании предоставило разрешение на то, чтобы часть болельщиков посетили матчи Евро-2020, которые состоятся в Копенгагене.

Матчи смогут посетить 12 тысяч болельщиков Министр культуры Дании Джой Могенсен сообщила, что матчи Евро-2020 в Копенгагене смогут посетить 12 тысяч болельщиков. Стоит внимания Великобритания официально готова принять больше матчей Евро-2020 В Копенгагене матчи примет местный "Паркен", который вмещает 38 тысяч болельщиков. Правительство Дании разрешило посещение матчей в объеме 30% от общей вместимости арены. Матчи на стадионе "Паркен" 12 июня – группа B: Дания – Финляндия

17 июня – группа B: Дания – Бельгия

21 июня – группа B: Россия – Дания

28 июня - 1/8 финала: 2D – 2E Дания готова пускать больше фанов В Дании готовы пускать на трибуны еще больше зрителей, однако вероятный рост количества болельщиков будет возможен лишь при условии улучшения эпидемиологической ситуации. Решение правительства поддержала футбольная ассоциация Дании. Таким образом, Дания стала первой страной, которая официально гарантирует проведение у себя матчей Евро-2020 со зрителями. Именно это требование УЕФА поставил всем городам.

Пока не могут гарантировать матчи со зрителями Глазго, Дублин и Бильбао. Они рискуют потерять право принимать поединки Евро-2020.

Политика УЕФА относительно вероятного возврата билетов на Евро-2020 / Иллюстрация 24 канала