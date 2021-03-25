Дания официально примет матчи Евро-2020 со зрителями на стадионе
Дания официально примет матчи чемпионата Европы по футболу-2020 со зрителями на стадионах. Правительство Дании предоставило разрешение на то, чтобы часть болельщиков посетили матчи Евро-2020, которые состоятся в Копенгагене.
Источник:DR
Матчи смогут посетить 12 тысяч болельщиков
Министр культуры Дании Джой Могенсен сообщила, что матчи Евро-2020 в Копенгагене смогут посетить 12 тысяч болельщиков.
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В Копенгагене матчи примет местный "Паркен", который вмещает 38 тысяч болельщиков. Правительство Дании разрешило посещение матчей в объеме 30% от общей вместимости арены.
Матчи на стадионе "Паркен"
- 12 июня – группа B: Дания – Финляндия
- 17 июня – группа B: Дания – Бельгия
- 21 июня – группа B: Россия – Дания
- 28 июня - 1/8 финала: 2D – 2E
Дания готова пускать больше фанов
В Дании готовы пускать на трибуны еще больше зрителей, однако вероятный рост количества болельщиков будет возможен лишь при условии улучшения эпидемиологической ситуации.
Решение правительства поддержала футбольная ассоциация Дании.
- Таким образом, Дания стала первой страной, которая официально гарантирует проведение у себя матчей Евро-2020 со зрителями. Именно это требование УЕФА поставил всем городам.
- Пока не могут гарантировать матчи со зрителями Глазго, Дублин и Бильбао. Они рискуют потерять право принимать поединки Евро-2020.
Политика УЕФА относительно вероятного возврата билетов на Евро-2020 / Иллюстрация 24 канала
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