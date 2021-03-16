Чемпионат Европы по футболу-2020 должен состояться в июне – июле 2021 года. В УЕФА оптимистично настроены по заполненности трибун во время поединков Евро-2020.

Мы не рассматриваем проведение матчей Евро без болельщиков

Президент УЕФА Александр Чеферин подтвердил информацию, что присутствие болельщиков на стадионе является обязательным условием для городов, которые будут принимать Евро-2020.

Примечательно Евро-2020 могут провести без иностранных болельщиков на трибунах

Есть несколько сценариев, но мы точно не рассматриваем возможность проведения матчей Евро без болельщиков. Каждый город должен гарантировать, что фанов допустят на трибуны,

– заявил Чеферин.

Он также прокомментировал информацию о сокращении количества городов, которые примут Евро-2020. Турнир должен состояться в 12 городах Европы.

"В идеале мы хотим провести турнир так, как планировали – в 12 городах. Если не получится, то будем сокращать число городов. Финальное решение примем 20 апреля", – резюмировал Чеферин.

Кто может потерять право принять Евро-2020

Сейчас три города Европы не могут гарантировать доступ болельщиков к матчам Евро-2020. В частности, это Бильбао (Испания), Дублин (Ирландия) и Глазго (Шотландия).

По информации BBC, Ирландия и Шотландия не предоставили УЕФА никаких гарантий относительно допуска болельщиков на стадионы. Сообщается, что в Дублине и Глазго "очень плохая" ситуация с допуском болельщиков на стадионы.

Дополнительные матчи Евро-2020 готова принять Великобритания. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

На Евро-2020 сыграет сборная Украины. В первом матче "сине-желтые" 13 июня в Амстердаме сыграют против Нидерландов. Следующие два поединка Украины состоятся в Бухаресте (Румыния) против Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).