Анонсирована дата возвращения Василия Ломаченко на ринг

Василий Ломаченко последний раз выходил в ринг еще в декабре 2021 года. После чего 24 февраля 2022 года в Украине началась полномасштабная война против России.

Всем приготовиться к бою Ломаченко

Украинский боксер сразу же вернулся в Украину и вступил в ряды территориальной обороны родного Белгород-Днестровского. После чего стало известно, что боксер уже находится в ВСУ.

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Ради защиты страны боксер отказался от титульного поединка против уже бывшего абсолютного чемпиона мира по легкому весу Джорджа Камбососа. Такое решение изрядно одобрили в мире спорта.

В последнее время все больше слухов появляется вокруг возвращения Ломаченко на ринг. Вроде бы уже в октябре Василий снова выйдет в ринг. На этот раз эту информацию подтвердил вице-президент Top Rank Карл Моретти.

Следующее сражение украинского боксера должно состояться 22 октября. Теперь промоутерская компания ждет подтверждения со стороны Ломаченко. После этого боксер поедет готовиться к поединку, а компания займется поиском соперника и местом проведения встречи.

Потенциальные соперники украинца

Ранее сообщалось, что глава Top Rank Боб Арум готов организовать Ломаченко бой против Шакура Стивенсона в 2023 году. Но перед этим украинцу нужно провести еще какое-то сражение, чтобы разогреться. Тогда также шла речь об октябре 2022-го.

Еще одним потенциальным соперником может стать новый абсолютный чемпион мира по легкому весу Дэвин Хейни. Но впереди у американца реванш с Камбососом. Австралиец хочет вернуть утраченные титулы.

Хотя бывший чемпион мира Тимоти Брэдли советует Хейни как можно быстрее провести поединок против украинца.

В последний раз Василий радовал своих поклонников своими поединками еще 11 декабря 2021 года, когда по единогласному решению судей победил гонца Ричарда Комми.