Дебеф: Мы уважаем решение Ломаченко

Тодд Дебеф в интервью заверил, что команда уважает решение Василия Ломаченко отказаться от боя титульного боя против Джорджа Камбососа. Напомним, что украинца в этом поединке заменил Дэвин Хейни, отобравший чемпионские пояса у австралийца.

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Промоутер заявил, что Ломаченко впервые с 24 февраля затронул вопрос возвращения на ринг. Вроде бы Василий готов провести бой в октябре 2022 года.

Мы уважаем решение Ломаченко остаться в Украине во время войны. Потому мы не готовили для него никаких поединков. Мы ждали его решения, и в результате представитель Ломаченко сказал, что Василий готов сразиться в октябре,

– рассказал Дебеф.

"Он очень хочет вернуть свои титулы"

Пока команде нужно посмотреть на физическую форму украинского боксера, ведь он фактически год был без поединков. По словам промоутера, Ломаченко из тех, кто может выйти на ринг уже на следующий день после предложения по титульному бою.

Он такой парень, что если ему предложить завтра сразиться с Дэвином Хейни за все титулы, то Ломаченко согласится. Он очень хочет вернуть свои титулы,

– заверил промоутер украинца.

Интересно, что впереди у нового абсолютного чемпиона мира в легком весе Дэвина Хейни реванш с Джорджем Камбососом. Австралиец стремится вернуть утраченные титулы. Для этого Камбосос уже даже активировал опцию реванша, который тоже должен пройти перед родными болельщиками Джорджа.

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