Арум: Я надеюсь, что Ломаченко вернется

Глава Top Rank Боб Арум прокомментировал возможный возврат на ринг украинского боксера. В 023 году промоутер хотел бы организовать поединок Василия Ломаченко против Шакура Стивенсона.

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Но перед этим украинцу предстоит поединок, чтобы разогреться после длительного периода без боев. Скорее всего, что поклонники Ломаченко увидят боксера на ринге уже в октябре 2022 года.

Я надеюсь, что Ломаченко вернется и все будет хорошо. Хотелось бы организовать бой в октябре. А уже в следующем году у него будет много опций. Я считаю, что мы просто обязаны провести бой Ломаченко – Стивенсон. Уверен, этот поединок вызовет большой интерес, оба ребята хотят это сражение,

– рассказал Боб Арум.

Сейчас идет поиск соперника для Ломаченко. Арум надеется, что осенью 2022-го снова выйдет на ринг.

Сам Стивенсон ждет возвращения Ломаченко на ринг, ведь может спокойно провести поединок против украинца. Ранее Шакур отметил поступок Василия, отказавшегося от титульного поединка ради защиты Украины в войне против российского врага.

Ломаченко близок к возвращению на ринг