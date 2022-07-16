Брэдли: Для Хэйни сейчас подходящее время, чтобы подраться с Ломой

Такой совет Дэвину Хейни сделал бывший чемпион мира Тимоти Брэдли. Американец уверен, что пришло время, когда его земляк может выйти в ринг против украинского соперника.

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Брэдли уверен, что даже война в Украине не повлияет на форму Василия Ломаченко. Ведь топовые боксеры находятся в хорошей форме в течение всего года. Однако Хейни мог бы воспользоваться отсутствием поединков у Ломаченко.

Лома пропустил время, но я скажу вот что: такие бойцы остаются в форме в течение всего года. Нельзя надеяться, что Лома будет слаб. Но я думаю, что для Хэйни сейчас подходящее время, чтобы подраться с Ломой, учитывая его длительный перерыв без боев. Если Дэвин победит его, это произойдет прямо сейчас, потому что он не захочет, чтобы Лома проводил бой для разминки. Хейни не хочет, чтобы Ломаченко акклиматизировался,

– рассказал Брэдли.

По мнению бывшего чемпиона мира, идеальное время для боя Хейни – Ломаченко. Тимоти уверен, что его земляк может одолеть украинца, если будет держать дистанцию ​​на ринге.