Всем приготовиться к бою Ломаченко

Украинский боксер сразу же вернулся в Украину и вступил в ряды территориальной обороны родного Белгород-Днестровского. После чего стало известно, что боксер уже находится в ВСУ.

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Ради защиты страны боксер отказался от титульного поединка против уже бывшего абсолютного чемпиона мира по легкому весу Джорджа Камбососа. Такое решение изрядно одобрили в мире спорта.

В последнее время все больше слухов появляется вокруг возвращения Ломаченко на ринг. Вроде бы уже в октябре Василий снова выйдет в ринг. На этот раз эту информацию подтвердил вице-президент Top Rank Карл Моретти.

Следующее сражение украинского боксера должно состояться 22 октября. Теперь промоутерская компания ждет подтверждения со стороны Ломаченко. После этого боксер поедет готовиться к поединку, а компания займется поиском соперника и местом проведения встречи.

Напомним! В последний раз Василий радовал своих поклонников своими поединками еще 11 декабря 2021 года, когда по единогласному решению судей победил гонца Ричарда Комми.

Потенциальные соперники украинца