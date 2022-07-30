Усім приготуватись до бою Ломаченка

Український боксер одразу ж повернувся до України та вступив у лави територіальної оборони рідного Білгород-Дністровського. Після чого стало відомо, що боксер вже перебуває у ЗСУ.

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Заради захисту країни боксер відмовився від титульного поєдинку проти вже колишнього абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа. Таке рішення неабияк схвалили у світі спорту.

Останнім же часом все більше чуток з'являється навколо повернення Ломаченка на ринг. Начебто вже у жовтні Василь знову вийде у ринг. Цього разу цю інформацію підтвердив віцепрезидент Top Rank Карл Моретті.

Наступний бій українського боксера повинен відбутись 22 жовтня. Тепер промоутерська компанія чекає підтвердження зі сторони Ломаченка. Після чого боксер поїде готуватись до поєдинку, а компанія займеться пошуком суперника та місцем проведення зустрічі.

Нагадаємо! Востаннє Василь тішив своїх прихильників своїми поєдинками ще 11 грудня 2021 року, коли за одноголосним рішенням суддів переміг ганця Річарда Коммі.

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