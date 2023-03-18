Украинская теннисистка получила wild card. Это будет первый турнир Свитолиной с марта 2022 года. После чего Элина объявила о беременности и перерыве в теннисе. А уже 15 октября Элина впервые стала мамой, родив дочь Скай.

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Еще одно доброе дело от Свитолиной

Свитолина не только вернется на корт в Чарльстоне. Пока неизвестно, кто будет первой соперницей украинки, которая занимает 875-ю строчку рейтинга WTA.

Также совместно с Charleston Open и благотворительным фондом WTA проведет специальный турнир Tennis Plays for Peace Pro-Am в поддержку Украины и фонда украинской теннисистки, уже давно помогающей юным украинским теннисистам.

Отметим, что помощь Свитолиной даже сложно перечислить. С начала полномасштабного вторжения Элина активно помогает украинскому народу, постоянно организует благотворительные вечера, собирает деньги и рассказывает миру всю правду о войне в Украине.

В июне 2022 года Свитолина стала вторым посольством платформы UNITED24, инициатором которой является Владимир Зеленский.

Недавно уже было рассекречено имя нового тренера Элины. Им стал 44-летний нидерландец Рамон Слейтер. Он является бывшим теннисистом, тренировавшим в свое время Кики Бертенс – экс-четвертую ракетку мирового рейтинга WTA.

Под руководством нового наставника Элина некоторое время тренировалась в Швейцарии. Теперь болельщики смогут снова насладиться игрой украинки. Свитолина попытается вернуться на тот уровень, который показывала к декрету.