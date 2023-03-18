Українська тенісистка отримала wild card. Це буде перший турнір Світоліної від березня 2022 року. Після чого Еліна оголосила про вагітність та перерву у тенісі. А вже 15 жовтня Еліна вперше стала мамою, народивши донечку Скай.
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Ще одна добра справа від Світоліної
Світоліна не лише повернеться на корт у Чарльстоні. Наразі невідомо, хто буде першою суперницею українки, яка посідає 875-й рядок рейтингу WTA.
Також спільно з Charleston Open і благодійним фондом WTA проведе спеціальний турнір Tennis Plays for Peace Pro-Am на підтримку України та фонду української тенісистки, який вже давно допомагає юним українським тенісистам.
- Відзначимо, що допомогу Світоліної навіть складно перерахувати. Від початку повномасштабного вторгнення Еліна активно допомагає українському народу, вона постійно організовує благодійні вечори, збирає гроші та розповідає світу усю правду про війну в Україні.
- У червні 2022 року Світоліна стала другим амбасадором платформи UNITED24 ініціатором якої є Володимир Зеленський.
Нещодавно вже було розсекречено ім'я нового тренера Еліни. Ним став 44-річний нідерландець Рамон Слейтер. Він є колишнім тенісистом, який свого часу тренував Кікі Бертенс – ексчетверту ракетку світового рейтингу WTA.
Під керівництвом нового наставника Еліна деякий час тренувалась у Швейцарії. Тепер уболівальники зможуть знову насолодитись грою українки. Світоліна ж спробує повернутись на той рівень, який показувала до декрету.