Українська тенісистка отримала wild card. Це буде перший турнір Світоліної від березня 2022 року. Після чого Еліна оголосила про вагітність та перерву у тенісі. А вже 15 жовтня Еліна вперше стала мамою, народивши донечку Скай.

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Ще одна добра справа від Світоліної

Світоліна не лише повернеться на корт у Чарльстоні. Наразі невідомо, хто буде першою суперницею українки, яка посідає 875-й рядок рейтингу WTA.

Також спільно з Charleston Open і благодійним фондом WTA проведе спеціальний турнір Tennis Plays for Peace Pro-Am на підтримку України та фонду української тенісистки, який вже давно допомагає юним українським тенісистам.

Відзначимо, що допомогу Світоліної навіть складно перерахувати. Від початку повномасштабного вторгнення Еліна активно допомагає українському народу, вона постійно організовує благодійні вечори, збирає гроші та розповідає світу усю правду про війну в Україні.

У червні 2022 року Світоліна стала другим амбасадором платформи UNITED24 ініціатором якої є Володимир Зеленський.

Нещодавно вже було розсекречено ім'я нового тренера Еліни. Ним став 44-річний нідерландець Рамон Слейтер. Він є колишнім тенісистом, який свого часу тренував Кікі Бертенс – ексчетверту ракетку світового рейтингу WTA.

Під керівництвом нового наставника Еліна деякий час тренувалась у Швейцарії. Тепер уболівальники зможуть знову насолодитись грою українки. Світоліна ж спробує повернутись на той рівень, який показувала до декрету.