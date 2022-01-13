Возвращение на "Сан-Сиро": Шевченко сможет руководить Дженоа в матче против Милана
Источник:Tuttomercatoweb
Команда Андрея Шевченко Дженоа 13-го января приедет в гости в Милан в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Украинский специалист сможет руководить своими подопечными с тренерской скамейки.
Шевченко выздоровел после коронавируса
Шевченко 9-го января во второй раз сдал положительный тест на COVID-19, после чего пошел на самоизоляцию. Перед кубковой игрой 45-летний тренер сдал отрицательный тест на коронавирус.
Кстати Главный кандидат на замену Шевченко отказался возглавить Дженоа
Сообщается, что Шевченко сможет руководить командой в матче 1/8 финала Кубка Италии против Милана. Игра начнется в 22:00.
Отметим, что Шевченко уже встречался с Миланом, где в статусе футболиста стал звездой. В рамках чемпионата Италии "грифоны" дома проиграли 0:3.
Теперь Шевченко впервые вернется на домашний стадион Милана – "Сан-Сиро".
Последний матч Шевченко
- Поединок Кубка Италии против Милана может стать последним для Шевченко во главе Дженоа. После того как "грифоны" проиграли в чемпионате Италии, в СМИ появились слухи об отставке украинца.
- Сейчас в активе Шевченко только одна победа с Дженоа в матче Кубка Италии против Салернитаны. В чемпионате Италии дела "грифонов" плохи. Генуэзцы проиграли 6 матчей и еще трижды сыграли вничью.
- Из-за серии неудач клуб занимает 19 место и рискует вылететь из Серии А.
- Руководители Дженоа разделились во мнениях относительно будущего Шевченко. Экс-наставнику сборной Украины якобы дали последний шанс.
- Но после этого появилась информация, что Шевченко уволят даже несмотря на победу над Миланом. Клуб вроде бы ведет с наставником переговоры о расторжении контракта.
- Сообщается, что досрочное прекращение сотрудничества с Шевченко обойдется Дженоа в 20 миллионов евро.