Возвращение на "Сан-Сиро": Шевченко сможет руководить Дженоа в матче против Милана

Команда Андрея Шевченко Дженоа 13-го января приедет в гости в Милан в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Украинский специалист сможет руководить своими подопечными с тренерской скамейки.

Шевченко выздоровел после коронавируса

Шевченко 9-го января во второй раз сдал положительный тест на COVID-19, после чего пошел на самоизоляцию. Перед кубковой игрой 45-летний тренер сдал отрицательный тест на коронавирус.

Кстати Главный кандидат на замену Шевченко отказался возглавить Дженоа

Сообщается, что Шевченко сможет руководить командой в матче 1/8 финала Кубка Италии против Милана. Игра начнется в 22:00.

Отметим, что Шевченко уже встречался с Миланом, где в статусе футболиста стал звездой. В рамках чемпионата Италии "грифоны" дома проиграли 0:3.

Теперь Шевченко впервые вернется на домашний стадион Милана – "Сан-Сиро".

Последний матч Шевченко