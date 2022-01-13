Новый претендент на тренерское кресло Дженоа

Представители Дженоа вели переговоры с агентами французского тренера Руди Гарсии. 57-летний специалист отказался возглавлять генуэзцев, борющихся за выживание в Серии А.

Кстати Дженоа подпишет полузащитника сборной Германии: но он не сможет помочь Шевченко

Сообщается, что Гарсия не заинтересован в работе в Дженоа.

После провала с французом представители Дженоа переключили свое внимание на экс-тренера берлинской Герты Бруно Лаббадию.

Дженоа готовится уволить Шевченко

Украинский специалист возглавил Дженоа в ноябре 2021 года. "Грифоны" стали первым клубом для Шевченко как тренера.

Во главе генуэзцев бывший наставник сборной Украины провел 10 матчей. В активе Шевченко одна победа в матче Кубка Италии против Салернитаны.

В чемпионате Италии "грифоны" проиграли 6 матчей и еще трижды сыграли вничью. Сейчас клуб занимает 19 место и рискует вылететь из Серии А.

Руководители Дженоа не нашли общего решения относительно будущего тренера. Шевченко якобы дали последний шанс, после чего появилась информация, что клуб ведет с наставником переговоры о расторжении контракта.

Дженоа якобы придется заплатить штабу украинца около 20 миллионов евро за досрочное прекращение сотрудничества.