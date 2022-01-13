Новый претендент на тренерское кресло Дженоа
Представители Дженоа вели переговоры с агентами французского тренера Руди Гарсии. 57-летний специалист отказался возглавлять генуэзцев, борющихся за выживание в Серии А.
Кстати Дженоа подпишет полузащитника сборной Германии: но он не сможет помочь Шевченко
Сообщается, что Гарсия не заинтересован в работе в Дженоа.
После провала с французом представители Дженоа переключили свое внимание на экс-тренера берлинской Герты Бруно Лаббадию.
Дженоа готовится уволить Шевченко
Украинский специалист возглавил Дженоа в ноябре 2021 года. "Грифоны" стали первым клубом для Шевченко как тренера.
Во главе генуэзцев бывший наставник сборной Украины провел 10 матчей. В активе Шевченко одна победа в матче Кубка Италии против Салернитаны.
В чемпионате Италии "грифоны" проиграли 6 матчей и еще трижды сыграли вничью. Сейчас клуб занимает 19 место и рискует вылететь из Серии А.
Руководители Дженоа не нашли общего решения относительно будущего тренера. Шевченко якобы дали последний шанс, после чего появилась информация, что клуб ведет с наставником переговоры о расторжении контракта.
Дженоа якобы придется заплатить штабу украинца около 20 миллионов евро за досрочное прекращение сотрудничества.