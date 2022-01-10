Из-за Шевченко у Дженоа жесткие дискуссии

Информация об уходе Шевченко появилась 10 января после того, как Дженоа проиграла конкуренту за выживание в Серии А – Специи (0:1).

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Сообщается, что доверие руководства клуба к Шевченко существенно уменьшилось. Хотя президент "грифонов" Альберто Зангрилло поддержал украинского специалиста.

В клубе планируют принять решение о будущем главном тренере именно 10 января. Сейчас между руководителями клуба идут дискуссии.

Мнения руководителей Дженоа о Шевченко разделились, однако все понимают, что решение придется принимать.

Есть вероятность, что Шевченко оставят главным тренером. Однако это не гарантирует, что украинец задержится в генуэзском клубе.

Букмекерская компания Favbet принимает ставки с коэффициентом 1,69 на то, что Андрея Шевченко уволят до 19 января. Что он продолжит работу с командой после этой даты – коэффициент 2,05.

Неудачная статистика Шевченко