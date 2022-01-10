Из-за Шевченко у Дженоа жесткие дискуссии
Информация об уходе Шевченко появилась 10 января после того, как Дженоа проиграла конкуренту за выживание в Серии А – Специи (0:1).
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Сообщается, что доверие руководства клуба к Шевченко существенно уменьшилось. Хотя президент "грифонов" Альберто Зангрилло поддержал украинского специалиста.
В клубе планируют принять решение о будущем главном тренере именно 10 января. Сейчас между руководителями клуба идут дискуссии.
Мнения руководителей Дженоа о Шевченко разделились, однако все понимают, что решение придется принимать.
Есть вероятность, что Шевченко оставят главным тренером. Однако это не гарантирует, что украинец задержится в генуэзском клубе.
Неудачная статистика Шевченко
- Андрей Шевченко провел во главе Дженоа 10 матчей. В активе украинского специалиста только одна победа в матче Кубка Италии против Салернитаны.
- В чемпионате Италии "грифоны" проиграли 6 матчей и еще трижды сыграли вничью.
- После 21-го тура Дженоа занимает 19-е место, имея 12 очков. От спасительного 17-го места, удерживаемого Венецией, команду отделяют 5 очков.