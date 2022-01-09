Шевченко пропустит игру Дженоа
Шевченко сдал положительный тест на коронавирус перед матчем Дженоа – Специя, который состоится 9-го января.
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Сообщается, что Шевченко поместили на самоизоляцию. У других членов тренерского штаба Шевченко результаты тестов отрицательные.
Таким образом, командой в игре со Специей будет руководить помощник Шевченко Мауро Тассотти. Он был ассистентом Шевченко и в сборной Украины.
Шевченко уже болел коронавирусом
- Украинский тренер сообщил, что 27-го декабря 2021 года сдал положительный тест на коронавирус. Тогда специалист уверял, что чувствует себя хорошо.
- Перед игрой с Сассуоло, которая состоялась 6-го января, Шевченко сдал отрицательный тест.
- Украинец руководил командой с тренерского мостика, а матч закончился ничьей 1:1.