Шевченко одужав після коронавірусу

Шевченко 9-го січня вдруге здав позитивний тест на COVID-19, після чого пішов на самоізоляцію. Перед кубковою грою 45-річний тренер здав негативний тест на коронавірус.

До речі Головний кандидат на заміну Шевченка відмовився очолити Дженоа

Повідомляється, що Шевченко зможе керувати командою у матчі 1/8 фіналу Кубка Італії проти Мілана. Гра розпочнеться о 22:00.

Зазначимо, що Шевченко вже зустрічався з Міланом, де в статусі футболіста став зіркою. У рамках чемпіонату Італії "грифони" вдома програли 0:3.

Тепер Шевченко вперше повернеться на домашній стадіон Мілана – "Сан-Сіро".

Останній матч Шевченка

  • Поєдинок Кубка Італії проти Мілана може стати останнім для Шевченка на чолі Дженоа. Після того, як "грифони" програли Спеції в чемпіонаті Італії, у ЗМІ з'явилися чутки про відставку українця.
  • Наразі в активі Шевченка тільки одна перемога з Дженоа в матчі Кубка Італії проти Салернітани. У чемпіонаті Італії справи "грифонів" кепські. Генуезці програли 6 матчів і ще тричі зіграли внічию.
  • Через серію невдач клуб посідає 19 місце та ризикує вилетіти із Серії А.
  • Керівники Дженоа розділилися у думках щодо майбутнього Шевченка. Екснаставнику збірної України буцімто дали останній шанс.
  • Та після цього з'явилася інформація, що Шевченка звільнять навіть попри перемогу над Міланом. Клуб начебто веде з наставником переговори про розірвання контракту.
  • Повідомляється, що дострокове припинення співпраці з Шевченком обійдеться Дженоа у 20 мільйонів євро.