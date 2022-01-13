Шевченко одужав після коронавірусу

Шевченко 9-го січня вдруге здав позитивний тест на COVID-19, після чого пішов на самоізоляцію. Перед кубковою грою 45-річний тренер здав негативний тест на коронавірус.

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Повідомляється, що Шевченко зможе керувати командою у матчі 1/8 фіналу Кубка Італії проти Мілана. Гра розпочнеться о 22:00.

Зазначимо, що Шевченко вже зустрічався з Міланом, де в статусі футболіста став зіркою. У рамках чемпіонату Італії "грифони" вдома програли 0:3.

Тепер Шевченко вперше повернеться на домашній стадіон Мілана – "Сан-Сіро".

Останній матч Шевченка