Поражение от бывших может стать роковым

Андрей Шевченко может выдохнуть. Руководство клуба из Генуи решило дать ему еще один шанс.

К теме Дженоа может уволить Шевченко после поражения от клуба Коваленко

После домашнего поражения от Специи (0:1) итальянские журналисты намекнули на возможное увольнение Шевченко с поста главного тренера. 10 января состоялась встреча между боссами команды и менеджментом, где определилось будущее украинского специалиста в Дженоа.

Экс-тренер сборной Украины точно будет готовить команду к ближайшему кубковому матчу против Милана, за который ранее выступал в роли футболиста.

Внимание. Поединок 1/8 финала Кубка Италии Милан – Дженоа состоится 13 января в 22:00.

В этом сезоне команды уже встречались на одном футбольном поле в Серии А. "Россонери" на выезде разгромили соперника со счетом 0:3.

Боссы "грифонов" уже вроде даже присматривались к двум кандидатурам на замену Шевченко. Среди вариантов были Давиде Баллардини и Роландо Маран.

Дженоа все ближе к вылету