Дженоа решила уволить Шевченко
В ноябре 2021 года Шевченко заключил контракт с Дженоа до 30-го июня 2024-го. После серии неудач руководство "грифонов" рассматривает отставку украинца.
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Сообщается, что клуб и тренер ведут переговоры по взаимному расторжению соглашения. Дженоа будет вынуждена заплатить тренерскому штабу около 20 миллионов евро за досрочное прекращение сотрудничества.
13-го января Дженоа сыграет против Милана в Кубке Италии. Но даже победа в этой игре якобы не спасет Шевченко от отставки.
В клубе вроде бы запланирована встреча с агентами бывшего тренера Ромы Руди Гарсии. Именно 57-летний француз может заменить Шевченко. Еще один кандидат – экс-наставник Герты Бруно Лаббадиа.
Шевченко может покинуть Дженоа
Дженоа – первый клуб в карьере экс-тренера сборной Украины Шевченко. Во главе "грифонов" украинец провел 10 матчей.
В активе специалиста только одна победа в матче Кубка Италии против Салернитаны. В чемпионате Италии "грифоны" проиграли 6 матчей и еще трижды сыграли вничью.
После 21-го тура Дженоа занимает 19 место, имея 12 очков. От спасительного 17-го места, которое удерживает Венеция, команду отделяют 5 очков.
Руководители Дженоа 10-го января должны были определить судьбу Шевченко, но не нашли общего решения. Тренеру якобы дали последний шанс.