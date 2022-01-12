Дженоа решила уволить Шевченко

В ноябре 2021 года Шевченко заключил контракт с Дженоа до 30-го июня 2024-го. После серии неудач руководство "грифонов" рассматривает отставку украинца.

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Сообщается, что клуб и тренер ведут переговоры по взаимному расторжению соглашения. Дженоа будет вынуждена заплатить тренерскому штабу около 20 миллионов евро за досрочное прекращение сотрудничества.

13-го января Дженоа сыграет против Милана в Кубке Италии. Но даже победа в этой игре якобы не спасет Шевченко от отставки.

В клубе вроде бы запланирована встреча с агентами бывшего тренера Ромы Руди Гарсии. Именно 57-летний француз может заменить Шевченко. Еще один кандидат – экс-наставник Герты Бруно Лаббадиа.

Шевченко может покинуть Дженоа

Дженоа – первый клуб в карьере экс-тренера сборной Украины Шевченко. Во главе "грифонов" украинец провел 10 матчей.

В активе специалиста только одна победа в матче Кубка Италии против Салернитаны. В чемпионате Италии "грифоны" проиграли 6 матчей и еще трижды сыграли вничью.

После 21-го тура Дженоа занимает 19 место, имея 12 очков. От спасительного 17-го места, которое удерживает Венеция, команду отделяют 5 очков.

Руководители Дженоа 10-го января должны были определить судьбу Шевченко, но не нашли общего решения. Тренеру якобы дали последний шанс.