Возвращение легенды в Италию: сколько Шевченко будет зарабатывать в Дженоа

Андрей Шевченко уже знакомится с Дженоа. Стала известна зарплата украинского тренера в итальянском клубе.

Зарплата Шевченко в Италии

45-летний украинский специалист понемногу приступает к работе в итальянском Дженоа. Андрей Шевченко будет получать неплохие деньги во главе тренерского мостика "грифонов".

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Шевченко будет получать в Италии 2 миллиона евро в год чистыми (2,62 миллиона евро без учета налогов).

На момент прихода Шевченко Дженоа находится на дне таблицы Серии А. "Грифоны" занимают 17 место среди 20 клубов, в их активе 9 очков. Сампдория, которая в зоне вылета, тоже имеет такое количество пунктов.

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