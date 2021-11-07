"Вернуть Дженоа к ее великой истории"

Андрей Шевченко прокомментировал свое назначение на должность главного тренера Дженоа. Специалист сделал репост публикации итальянского клуба, кратко прокомментировав его.

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Наставник серьезно настроен вернуть те славные времена клуба. На это у Шевченко будет достаточно времени. Его соглашение с командой Серии А рассчитано до конца июня 2024 года.

Начинаем это новое приключение, чтобы вернуть Дженоа ее великую историю,

– прокомментировал Шевченко.