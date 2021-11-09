Зарплата Шевченко в Италии
45-летний украинский специалист понемногу приступает к работе в итальянском Дженоа. Андрей Шевченко будет получать неплохие деньги во главе тренерского мостика "грифонов".
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Шевченко будет получать в Италии 2 миллиона евро в год чистыми (2,62 миллиона евро без учета налогов).
На момент прихода Шевченко Дженоа находится на дне таблицы Серии А. "Грифоны" занимают 17 место среди 20 клубов, в их активе 9 очков. Сампдория, которая в зоне вылета, тоже имеет такое количество пунктов.
Шевченко возглавил Дженоа: что известно
- 7 ноября итальянский клуб официально объявил о назначении Андрея Шевченко. Перед этим много разговоров было вокруг прихода в тренерское кресло "грифонов" бывшего наставника сборной Украины.
- Перед этим в твиттере Дженоа намекнули на приезд Шевченко. Пресс-служба команды выложила пост с украинским флагом. Через несколько минут после этого появилась новость о назначении.
- Украинский специалист подписал соглашение до 30 июня 2024 года.
- Наставник отметил, что хочет вернуть клубу его славные времена.
- Шевченко хотел бы видеть в составе своей команды двоих украинских футболистов – Александра Зинченко и Виталия Миколенко. Игроки выступали под руководством Андрея Николаевича в украинской сборной.
- Дебют Шевченко на посту тренера Дженоа состоится 21 ноября, в этот день "грифоны" дома будут принимать Рому.