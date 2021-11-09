Первый день Шевченко в Дженоа

Андрей Шевченко в обед посетил офис своего нового клуба, расположенный в историческом районе Генуи – Пельи. Украинец прибыл вместе с помощником Мауро Тассотти на фургончике Mercedes Vito.

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В ренессансном особняке Villa Lomellini Rostan у 45-летнего тренера состоялся разговор с руководством Дженоа по решению злободневных проблем клуба.

Далее Шевченко осмотрел зону Centro Sportivo Gianluca Signorini – клубную базу Дженоа, которая следующие три года станет домом для украинского тренера и его команды.

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