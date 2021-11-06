Возвращение легенды: Хави официально стал тренером Барселоны
6 ноября 2021 , 12:00Читати новину українською
Источник:ФК Барселона
Барселона официально объявила о назначении Хави Эрнандеса на должность главного тренера каталонской команды. Контракт подписан до лета 2024 года.
Барселона подтвердила назначение Хави
Контракт Хави с Барселоной рассчитан на 2,5 года до конца сезона 2023/2024.
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Хави заменит Рональда Кумана, которого уволили с должности главного тренера еще в конце октября, после поражения от Райо Вальекано. С тех пор тренер Барселоны Б исполнял обязанности наставника каталонской команды.
Презентация тренера состоится в понедельник, 8 ноября.
Первый матч под руководством Хави Барселона сыграет в субботу, 20 ноября, дерби против Эспаньола.
- В 2015 году Хави перешел в Аль-Садд, где закончил карьеру игрока и начал тренерскую деятельность.
- Его контракт с клубом был рассчитан до 2023 года.
- Но в договоре была указана сумма отступных, после выплаты которых стороны могли прекратить сотрудничество между собой.
- В пьяницу, 5 ноября, Аль-Садд выпустил заявление, в котором сообщил об увольнении Хави и его уходе в Барселону.
- Каталонская команда опровергла информацию.
- 41-летний Хави является воспитанником Барселоны, за каталонскую команду он сыграл 767 матчей, забил 85 голов и отдал 185 ассистов.