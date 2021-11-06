Барселона подтвердила назначение Хави

Контракт Хави с Барселоной рассчитан на 2,5 года до конца сезона 2023/2024.

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Хави заменит Рональда Кумана, которого уволили с должности главного тренера еще в конце октября, после поражения от Райо Вальекано. С тех пор тренер Барселоны Б исполнял обязанности наставника каталонской команды.

Презентация тренера состоится в понедельник, 8 ноября.

Первый матч под руководством Хави Барселона сыграет в субботу, 20 ноября, дерби против Эспаньола.