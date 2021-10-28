Роналд Куман проработал в Барселоне чуть больше года. Он возглавил команду в августе 2020 года, когда неожиданно покинул ради этого сборную Нидерландов. Тогда Барселона была вынуждена заплатить отступные за его переход.

Подробнее Барселона официально уволила Рональда Кумана с поста главного тренера

27 октября 2021 года Барселона уволила Кумана. И снова будет вынуждена заплатить крупную сумму отступных. Теперь самому тренеру.

По сообщению испанских СМИ, Куман получит 12 миллионов евро за свое досрочное увольнение из клуба.

Эта сумма состоит из 5,8 миллиона евро компенсации. А также всей зарплаты до конца сезона. За один сезон Куман в Барселоне получал 7,2 миллиона евро.

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